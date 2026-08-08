Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Politics: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ...

Odisha Politics: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ...

Odisha Politics: ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍-କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦ ଏବେ ଥଣ୍ତା ନପଡୁଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ରାଜନୌତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 08, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:18 PM IST
Odisha Politics: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sugar Price Hike: ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ଗ୍ରାହକ! ଆଗକୁ ଖସିବ ନା ବଢିବ ରେଟ୍
2
3
4
5