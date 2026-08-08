/Odisha Politics: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ...

Odisha Politics: ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍-କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦ ଏବେ ଥଣ୍ତା ନପଡୁଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ରାଜନୌତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର- ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଶନିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଢ଼ାଖୋଲରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏ-ହି ଅବସରରେ ସେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନାହାଁନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ 'ଖଳନାୟକ' ଏବଂ 'ଦୁଷ୍ଟ' ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। "ସେ ଦୁଇ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି," ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ସରଳ ଲୋକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। "ଏହା ମୋର ସ୍ଥାନ। ଏଠାକୁ ନଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବି?" ସେ ପଚାରିଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ସେହି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ନାଟକରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକଶିତ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ,ଡେପୁଟି କମିଶନର ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂହ ଚୌହାନ, ଡିଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବୋଲିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଏସ୍ପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ।କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଭୀମା ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୀମାଭୋଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା ବ୍ଲକରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ।