Odisha Crime News: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପୀଡିତା ଧଉଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ଜିତୁ ଓରଫ ହିମାଂସୁ ସାମଲ (୩୬), ଯିଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା।
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଧଉଳି ଥାନାକୁ ଯାଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଘଟଣାଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଘଟିଛି। ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆମେ ମାମଲାକୁ ପିପିଲି ଥାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମେ ଧଉଳିରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା ପୀଡିତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରି, ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜିତୁ ସାମଲଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଜିତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
ଭୟଭୀତ ପୀଡିତା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିବା ସମୟରେ, ଜିତୁ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ପିପିଲିର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।
ପରଦିନ ସକାଳେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧଉଳି ପୋଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।