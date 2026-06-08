Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Crime News: ଯୁବତୀକୁ ଡାକିନେଇ ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧଉଳିରୁ ଗିରଫ

Odisha Crime News: ଭୟଭୀତ ପୀଡିତା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିବା ସମୟରେ, ଜିତୁ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ପିପିଲିର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 08, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:34 PM IST
Odisha Crime News: ଯୁବତୀକୁ ଡାକିନେଇ ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧଉଳିରୁ ଗିରଫ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Crime News: ଯୁବତୀକୁ ଡାକିନେଇ ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧଉଳିରୁ ଗିରଫ
Odisha Crime News2 min ago
2
Odisha Thunderstorm Alerts1 hr ago
3
Odisha vigilance1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Odia News2 hrs ago