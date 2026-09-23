Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Dhenkanal: ବିହାର ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...

Dhenkanal: ବିହାର ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...

ଭିଡିଓରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ହଇରାଣ ଜାରି ରହିଥିବା ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।

Reported ByManoj Mallia
Published: Sep 23, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:26 AM IST
Dhenkanal: ବିହାର ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା
2
3
4
5