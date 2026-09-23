/Dhenkanal: ବିହାର ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...

ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିହାର ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକ ଦଳ ଘେରି ଆକ୍ରମଣ ଓ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି। କପିଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଜଣକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ କପିଳାସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଭିଡିଓରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ହଇରାଣ ଜାରି ରହିଥିବା ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ଯୁବତୀଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲିଲା ଆକ୍ରମଣ! ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୩ ଗିରଫ #odishanews pic.twitter.com/4LxiRjdPa9
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 23, 2026
ଘଟଣାଟି କାହିଁକି ଘଟିଲା, ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପରିଚୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ଗୋଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରତାପ ଦଳେଇଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ସରୋଜ ନାୟକ (୪୧), ସମୀର ନାୟକ (୩୭) ଏବଂ ସଙ୍ଗ୍ରାମ ରଥ। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ଏବଂ ବିବାଦର କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି।
ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରର ଜମୁଇରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଓ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି।
ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଘଟଣାର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।