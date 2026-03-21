ସାରୁଆଳି ଗାଁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ

ଢେଙ୍କାନାଳ: କାମାକ୍ଷାନଗର ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗା ପାତ୍ରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ । ଜଗା ପାତ୍ର ଘର ସାଅଁନ୍ତରାପୁର ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଜଗା ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ । ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସମୟରେ ଜଗା ସବୁ ସତ ମାନିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଗତ ୧୯ ତାରିଖ ଗୁରବାର ଦିନ ସାରୁଆଳି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଡା ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
