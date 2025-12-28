ଜାନୁଆରୀ ୧ରେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ଧ୍ଵଜା ବନ୍ଧା ନୀତି

ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧ୍ଵଜା ବନ୍ଧା ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
ପୁରୀ: ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧ୍ଵଜା ବନ୍ଧା ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଚୁନରା ସେବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କମ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ଵଜା ବନ୍ଧା ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ନୀତି ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଧା ରସିଦ କରାଯାଇ ୧.୪୫ ମିନିଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଧ୍ଵଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁନରା ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କୁ ହତାନ୍ତର ପାଇଁ ଲେଙ୍କା ସେବକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସୁଗମ କରିବା ତଥା ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୁନରା ସେବକ ମାନେ କୌଣସି ଉଲାଗି ଧ୍ଵଜା ଗାରଦ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ବିକ୍ରୟ ନକରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ସୂପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଚୂନରା ସେବକ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ସହ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Also Read- Jupiter Transit 2026: ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବିଶେଷ ଚଳନ, ୩ ରାଶି ରହିବେ ଖୁସି
Also Read- MR Gulua and Barsha Case: ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା- ବର୍ଷା