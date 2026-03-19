Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 19, 2026, 05:26 PM IST

Odisha News: ସୁନା ପରେ ହୀରା ଖଣିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର! ବିଧାନସଭାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ଏମିତି ଉତ୍ତର

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ହୀରା ଏବଂ ସୁନା ସମେତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଏ-ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ନୂଆପଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲମିଦାଦରରେ ହୀରାଖଣି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାର ବୈଷୟିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜୁନାଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଞ୍ଜିଳିବାହାଲ-ଜିଲିଙ୍ଗିବାରରେ ମାଣିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୁକ୍ତା ଖଣି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ।

ସେହିପରି, ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ରିଆମାଲ ବ୍ଲକରେ, ଆଡାସ-ରାମପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ତମ୍ବା ପଥର, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ନିକେଲ ଏବଂ ସୁନା ମାଟି ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେହିପରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକରେ, ମଦନସାହି-କାଞ୍ଜିଆରେ ସୁନା ଏବଂ ତମ୍ବା ପଥର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୁର-ଜଳାଡିହିରେ ସୁନା ପଥରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। 

Narmada Behera

