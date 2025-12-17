Advertisement
Puri News: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବା ପହୁଡ଼ ନୀତି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Puri News:ଆଜି ପବିତ୍ର ପୌଷ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଦିବା ପହୁଡ଼। ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ନୀତି ବହୁଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପହୁଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ପୌଷ ମାସର ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:09 PM IST

Puri News:ଆଜି ପବିତ୍ର ପୌଷ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଦିବା ପହୁଡ଼। ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ନୀତି ବହୁଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପହୁଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ପୌଷ ମାସର ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଆ ଯୋଶୋମତି ନିଜ ହାତରେ ପହିଲି ଭୋଗ କୁଆ କାଆ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁତ୍ରକୁ ପରସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପହିଲି ଭୋଗ ପାଇଁ ନୀତି ସଅଳ ହେଉଛି ତେଣୁ ଦିବା ପହୁଡ଼ ହେବେ ମହାବାହୁ। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକାଲି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଉଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏକମାସ ପାଇଁ ପିତ୍ରୁଳୟ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମାଆ ଯଶୋମତିଙ୍କ ହାତ ପରଷା ଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶିତ ବଢିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡଲାଗି ହୋଇ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବଡିଭୋରୁ ମାଆ ଯଶୋମତି ନିଜ ହାତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଗହମ ଓ ବିରି ଘୃତପାକ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ବତିଶ ପ୍ରକାର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବେଶ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଶାରଦ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ପହିଲିଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଧନୁମୁଆଁ ଲାଗି କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। 

ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଧନୁମୁଆଁ ସହ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ସୁଖିଲା ଭୋଗ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗହଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଯାପକ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଯବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଭଳି ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦିଏ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି।  ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ (ଆଶୀର୍ବାଦ945) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ଏହି ଫଟୋଟି ଅତି ନିକଟରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଭଳି ଭାବରେ ଫୋନ୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି।

