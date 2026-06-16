Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘ଧାମ’ ବିବାଦର ଅନ୍ତ, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜନସମ୍ମାନ

Jagannath Temple: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଥିବା ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ପୁରୀ ଠାରେ ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏହି ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 16, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:38 PM IST
‘ଧାମ’ ବିବାଦର ଅନ୍ତ, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜନସମ୍ମାନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Telegram Banned:ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋକ୍, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲା
Telegram Banned1 hr ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
petrol diesel price today3:22 AM IST