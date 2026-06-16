‘ଧାମ’ ବିବାଦର ଅନ୍ତ, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜନସମ୍ମାନ

Jagannath Temple: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଥିବା ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ପୁରୀ ଠାରେ ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏହି ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସନାତନୀଙ୍କ ମନରେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନର ମାନସିକତା ଏହାକୁ ଧାମ ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଅଛି। ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ୟେଶ ରଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାମ ଲେଖିଲେ ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ମାତ୍ର ଧାମ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରାଯାଇଥିଲା।ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୁରୀ ହିଁ ଧାମ ହେତୁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡିଶା ସରକାର ଧାମ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯାହାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଜେପି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ୟାମ୍ପନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି।ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥରୀୟ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି।ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପୁରୀ ବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ନେଇ ସରକାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା କରାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ରଖିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସେବା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇ ରହିବ ସେ ନେଇ କାମନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ପୁରୀ ବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧାରେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ପାଷାଣ ମୂର୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଵା ଘଟଣା କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ବିଳାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁଗମ କରାଯିବ। କେବେ କରାଯିବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିହେବ।ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।