ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ସରଳ ! SBIePay ସହ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ (ULB) ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ‘ସୁଯୋଗ’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ନାଗରିକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ (H&UD) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI)ର ପେମେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗେଟର୍ ସେବା ‘SBIePay’ ସହ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଏମ୍ (D&TB) ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏସବିଆଇ ଓଡ଼ିଶା ସର୍କଲର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (CGM) ରାକେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସହଭାଗିତା ଅଧୀନରେ, ନାଗରିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୌରସେବା, ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଫି’ ଏବଂ ୟୁଟିଲିଟି ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ‘ସୁଯୋଗ’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁବିଧ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ରୁପେ (RuPay), ଭିସା (Visa), ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ (MasterCard), ମାଏଷ୍ଟ୍ରୋ (Maestro) ଏବଂ ଆମେକ୍ସ (AMEX) କାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍/IMPS, ୟୁପିଆଇ (UPI), ୟୁପିଆଇ-ଆରସିସି (ରୁପେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ), ୟୁପିଆଇ-ସିଏଲ୍ (କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ) ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ (ULB) ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ SBIePay ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ।#OdiaNews #Bhubaneswar pic.twitter.com/SYtd2eEysB
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 18, 2026