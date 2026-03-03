Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3129305
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ଲଢ଼େଇ: ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ସମର୍ଥନ ଦେବ ବିଜେପି!

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ଲଢ଼େଇ: ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ସମର୍ଥନ ଦେବ ବିଜେପି!

Dilip Ray: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:50 PM IST

Trending Photos

Rajya Sabha Polls
Rajya Sabha Polls

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ସେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବେ ବେଶ୍ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ବିଜେପିର ବଡ଼ ଚାଲ୍
ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ନୀତିଗତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସେ ନେଇ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।"

ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ଓ ରଣନୀତି
ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ବିଜେପି ପାଖରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଦଳ ସହଜରେ ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିପାରିବ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେଡି ନିଜର ବଳୁଆ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ (ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର) ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ।

Add Zee News as a Preferred Source

କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ। ବିଜେଡି ଏହି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର ହୋତା ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଏବଂ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ଆସିବା ପରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂର ଆଶଙ୍କା ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଙ୍କକଷା ଜୋର ଧରିଛି।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ:

  •  ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ (ଶେଷ ତାରିଖ)
  •  ଯାଞ୍ଚ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୬
  •  ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ମାର୍ଚ୍ଚ ୯
  •  ମତଦାନ ଓ ଫଳାଫଳ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ (ସକାଳ ୯ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟ୍ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଣତି)

ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ଦଳର ବିଧାୟକ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଆସନଟି କାହା ଖାତାକୁ ଯାଉଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

dilip ray
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ଲଢ଼େଇ: ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
richest temples in india
Richest Temples In India: ଭାରତର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ! ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ କୋଟି କୋଟ
Oil Tension
Oil Tension: ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ୪୫ ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ, ଆଗକୁ ବଢିବ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର?
Ind vs Eng
IND vs ENG: ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମିରେ କେମିତି ରହିବ ପିଚ୍ ର ସ୍ଥିତି
Odisha news
Odisha News:ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ