Oath Taking: ଶପଥ ନେଲେ ୩ ସାଂସଦ

Oath Taking: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଶପଥ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୩ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ଡକ୍ଟର ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଲେ ମନମୋହନ, ଦିଲ୍ଲୀପ, ସଂତୃପ୍ତ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ପାଳି। ସେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ୨୦୦୦ ରୁ ୨୦୦୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ ।
ସେପଟେ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଟିକଟରେ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ କହିରଖୁ କି ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦିଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପରାଜୟ ସ୍ବିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ମନେମାହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ଦ୍ବିତୀୟ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ୍ ସହାୟତାରେ ଜିତିଥିଲେ ଦିଲୀପ ରାୟ । ନିର୍ବାଚନରେ ଦିନ ତମାମ ଲାଗିରହିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଛକାପଞ୍ଝା । କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟ ବାଜି ମାରିଥିଲେ । ମତଦାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଠ ଜଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦିଲୀପଙ୍କ ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ।