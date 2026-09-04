Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: କମ୍ପାନୀରେ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ

Odisha News: କମ୍ପାନୀରେ ଠିକା କାମ କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଉଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ର ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଜେ ଏସ ଡବ୍ଲୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ବିବାଦ।

Reported ByNarayan Behera
Published: Sep 04, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:39 PM IST
Odisha News: କମ୍ପାନୀରେ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ISRO: EOS-05ର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ, GSLV-F17 ରକେଟ୍‌ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ...
2
3
4
5