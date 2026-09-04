Odisha News: କମ୍ପାନୀରେ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ

Odisha News: କମ୍ପାନୀରେ ଠିକା କାମ କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଉଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ର ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଜେ ଏସ ଡବ୍ଲୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ବିବାଦ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କମ୍ପାନୀ ରେ ଠିକାଦାରୀ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ 'ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ'ତରଫରୁ ଜେ ଏସ ଡବ୍ଲୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତି ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଚାରି ଦିନ ହେବ ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ତିନିପଞ୍ଚାୟତ ର ମୁରବି ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ।
ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଧାରଣା ରେ ବସିଛନ୍ତି,ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ କୁ ସପକ୍ଷ କରି ଅଞ୍ଚଳ ର ଭାଇଚାରା ବିଗାଡିଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ରେ ଠିକାଦାରୀ କରି ନିଜ ମନମାନି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଆଜି ଧାରଣା ରେ ବସିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀl କମ୍ପାନୀ କୁ ଆସୁଥିବା ଚିପ୍ସ,ପଥର ଓ ଆସ୍ ପାଉଡର ଗୁଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ଗାଡିକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି 'ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ'ର ସଭାପତି ତାମିଲ ପ୍ରଧାନ,ଆମେ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲୁ,କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତି ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ରେ କାମ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଠିକାଦାରୀ କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଆସି ଅଯଥାରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ। ଯଦିଓ ଭାଇଚାରା କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଛଦ ପଟରେ ରହି କମ୍ପାନୀ ଚଳାଉଥାଏ। ତାହା ହେଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ସବୁଦିନ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାରିଷଦ ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ।