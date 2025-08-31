Tulasi of Lord Jagannath: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀକୁ ଅସମ୍ମାନ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2903883
Zee OdishaOdisha State

Tulasi of Lord Jagannath: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀକୁ ଅସମ୍ମାନ

Tulasi of Lord Jagannath: ଯେଉଁ ତୁଳସୀକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଳି ଭକ୍ତଟିଏ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇ ତୁଳସୀ ଆଜି ଡଷ୍ଟପିନରେ ପଡୁଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:05 PM IST

Trending Photos

Tulasi of Lord Jagannath: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀକୁ ଅସମ୍ମାନ

Tulasi of Lord Jagannath: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀକୁ ଅସମ୍ମାନ। ଯେଉଁ ତୁଳସୀକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଳି ଭକ୍ତଟିଏ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇ ତୁଳସୀ ଆଜି ଡଷ୍ଟପିନରେ ପଡୁଛି। ପାଣି ବୋତଲ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ପ୍ୟାକେଟ ଆଉ ଛେପ ଖଙ୍କାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ମୁଲ୍ଯ ତୁଳସୀକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। 

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଠି ପକାଇବେ ଆଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କେଉଁଠି ପକାଇବେ ଉଚିତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ପଡ଼ୁଥିବା ଡଷ୍ଟପିନରେ କିଭଳି ପକାଯାଉଛି ଲାଗି ତୁଳସୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀକୁ ଏହା କଣ ଅସମ୍ମାନ ନୁହେଁ କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ସହ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Tulasi of Lord Jagannath: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀକୁ ଅସମ୍ମାନ
Odia News
‘ଆମ ବସ୍‌’ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ବାଟ୍‌ସ ଆପ୍ ଟିକେଟିଂ ସେବା ଆରମ୍ଭ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Odia News
୭ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଏବଂ ୧୬ ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Pavitra Rishta Actress Death
Pavitra Rishta Actress Death: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା, ପପୁଲାର ଟିଭି ସିରିଏଲ 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା'ର
;