Tulasi of Lord Jagannath: ଯେଉଁ ତୁଳସୀକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଳି ଭକ୍ତଟିଏ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇ ତୁଳସୀ ଆଜି ଡଷ୍ଟପିନରେ ପଡୁଛି।
Trending Photos
Tulasi of Lord Jagannath: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀକୁ ଅସମ୍ମାନ। ଯେଉଁ ତୁଳସୀକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଳି ଭକ୍ତଟିଏ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇ ତୁଳସୀ ଆଜି ଡଷ୍ଟପିନରେ ପଡୁଛି। ପାଣି ବୋତଲ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ପ୍ୟାକେଟ ଆଉ ଛେପ ଖଙ୍କାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ମୁଲ୍ଯ ତୁଳସୀକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀକୁ ଅସମ୍ମାନ। ଯେଉଁ ତୁଳସୀକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଳି ଭକ୍ତଟିଏ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇ ତୁଳସୀ ଆଜି ଡଷ୍ଟପିନରେ ପଡୁଛି। pic.twitter.com/8lpCKFtH5o
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) August 31, 2025
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଠି ପକାଇବେ ଆଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କେଉଁଠି ପକାଇବେ ଉଚିତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ପଡ଼ୁଥିବା ଡଷ୍ଟପିନରେ କିଭଳି ପକାଯାଉଛି ଲାଗି ତୁଳସୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳସୀକୁ ଏହା କଣ ଅସମ୍ମାନ ନୁହେଁ କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ସହ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ।