Chandan Yatra: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବମ ଦିନର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ। ଚାପ ନ ଖେଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିଲେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ସେବକ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା। ନୀତି ବନ୍ଦକୁ ନେଇ, ସେବାୟତ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା। ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି,କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ କହିଲେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେବାୟତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି, ତ୍ରୁଟି କଲେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଡେ। ସେବକ ବିବାଦରେ ନୀତି ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତ।
ଚାଲିଛି ବୈଶାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡା ନୀତି। 21 ଦିନର ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରୁ ନବମ ଦିନରେ ଘଟିଛି ବଡ ବିଭ୍ରାଟ। ନବମ ଦିନରେ ଚାପ ନ ଖେଳି ଫେରିଥିଲେ ମଦନ ମୋହନ,ଶ୍ରୀଦେବୀ,ଭୂଦେବୀ,ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ। ପ୍ରଥମେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ଚାପ ବନ୍ଦ୍ ରହିଥିଲା। ରାତ୍ରୀ ଚାପକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ନିରାଶ ଫେରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଶୁଦ୍ଦୁ ସୁଆର ସେବକଙ୍କୁ ମହାଜନ ସେବକ ଚାପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ରାତ୍ରୀ 9 ଟା ରୁ ବିଜେ କାହାଳୀ ବାଜିଥିଲା,ଗୋଟିଏ ଚାପ ଆହୁଲା ମାରି ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଚାପ ଅଟକାଇ ଥିଲେ ସେବକ। ଉପ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାତି ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇ ନଥିଲା ବିବାଦ। ପରେ ଜୋର୍ ପବନକୁ ନଜରରେ ରଖି ବନ୍ଦ୍ ହୋଇଥିଲା ନୀତି। ଚାପ ନଖେଳି ଫେରିଥିଲେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା।
ସେପଟେ ସେବକ ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ଆଜି ସେବକ କଲ୍ୟାଣ ବୈଠକ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି,କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ କହିଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ।ସେବାୟତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ,ତ୍ରୁଟି କଲେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଡେ କହିଛନ୍ତି ସୁଦ୍ଦୁସୁଆର ସେବକ। ଜନ ସାଧାରଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଲେ ହିଁ ସେବକ ସଜାଡି ଜଣେ ସଜାଡ଼ି ହେବେ କହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସୁଦ୍ଦୁସୁଆର ମନୋଜ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ 21 ଦିନର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି 12 ଦିନର ଯାତ୍ରା ବାକି ଅଛି ।ତେଣୁ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଉପୁଜିବ।