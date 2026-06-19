Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଓ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ

Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଓ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ

Odisha News: ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ପଛ ଧାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଥି ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ କେ ସୋନାଲ କହିଲେ ଯେ ବିଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written ByNarayan BeheraEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:12 PM IST
Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଓ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ

About the Author

Narayan Behera

Narayan Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଓ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ
Odisha news6 min ago
2
Odisha news51 min ago
3
Odisha Thunderstorm Alert1 hr ago
4
Neet re exam2 hrs ago
5
Naveen Patnaik3 hrs ago