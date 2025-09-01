ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣରେ ବାଜିବନି DJ, ଲେଜର ଲାଇଟ୍‌ ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ମନା
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 01, 2025, 03:14 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଥର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣରେ ଡିଜେ ବାଜିବନି କି ବାଣ ଫୁଟିବନି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲେଜର ଲାଇଟ୍‌ କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ ମା’ଙ୍କ ଭସାଣ ହେବ ବୋଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ବଣରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଯାଇଛି । କଟକରେ ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ୍‌ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । କଟକ ଡିସିପି ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଗଗତ କରିଥିଲେ ।

ଡିସିପି କହିଥିଲେ ଯେ, କେହି ବଳପୂର୍ବକ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍‌ କରି ଜଣାନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଫୋନ୍‌ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଭୟ ନକରି ଫୋନ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡିସିପି ଅପିଲ୍‌ କରିଛନ୍ତି । କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ୨ଟି ମୋବାଇଲ୍‌ ନଂ ୭୩୨୮୦୭୭୩୨୪  ୮୪୮୦୫୧୩୦୦୭ ଫୋନ୍‌ କରନ୍ତୁ । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଗୋପନ ରଖି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । 

ଏଥର ପାର୍ବଣରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଲଗାଯିବ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ । ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ସାହି ଗୁଡିକର ମୁରବିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, କଟକରେ ପୂଜା ତୋରଣକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଜନଶୁଣାଣୀ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ କମିଟିମାନଙ୍କୁ ତୋରଣ ନେଇ ଡ୍ରଇଂ ମଗାଯିବ । ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇ ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତୋରଣ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନୁମତି ପାଇଁ ରହିବ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏଥିସବ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ୬୫ ଡେସିବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ । ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆନଯାଏ ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଯେପରି ଆଦାୟ କରାନଯାଏ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।

