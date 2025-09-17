DJ Vehicle: ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବେଆଇନ,ଆଜିଠୁ ଧରିବ ପୁଲିସ,ଆଦାୟ କରିବ ମୋଟା ଜରିମାନା
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2925562
Zee OdishaOdisha State

DJ Vehicle: ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବେଆଇନ,ଆଜିଠୁ ଧରିବ ପୁଲିସ,ଆଦାୟ କରିବ ମୋଟା ଜରିମାନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭସାଣୀ ସମାରୋହ ହେଉ ବା କୌଣସି ବିବାହ, ବ୍ରତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଥବା ମେଲୋଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଡିଗେ ଗାଡ଼ିଙ୍କୁ ସାବଧାନ। ଏଣିକି ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରି ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରେ। ପୁଣି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାରର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିପାରେ। ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:09 PM IST

Trending Photos

DJ Vehicle: ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବେଆଇନ,ଆଜିଠୁ ଧରିବ ପୁଲିସ,ଆଦାୟ କରିବ ମୋଟା ଜରିମାନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭସାଣୀ  ସମାରୋହ ହେଉ ବା କୌଣସି ବିବାହ, ବ୍ରତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଥବା ମେଲୋଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଡିଗେ ଗାଡ଼ିଙ୍କୁ ସାବଧାନ। ଏଣିକି ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରି ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରେ। ପୁଣି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାରର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିପାରେ। ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। 

ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,  ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଭାବେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଆକାର ବଦଳାଇ ତାହାକୁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ବଦଳାଯାଉଛି ତାହା ବେଆଇନ। ପୁଣି ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନୀ ଏବଂ ଚିକିମିକ ଆଲୁଅ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଛି।  ମୋଟରଯାନ ଆଇନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ, ଲମ୍ବା, ଚଉଡ଼ା ଆକାର ବଦଳାଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବହୁରଙ୍ଗୀ ଏଲ୍‍ଇଡି/ଲେଜର/ନିଅନ୍ ଲାଇଟ୍, ଘୁରୁଥିବା ଡିଜେ ଲାଇଟ୍,  ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ମୋଟର ଯାନରେ ଡିଜେ ସିଷ୍ଟମ, ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍, ମିକ୍ସର, ଲେଜର ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଏବଂ ସମାନ ସେଟଅପ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଲେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।  

ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିବହବନ ବିଭାଗ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।   
କ’ଣ ରହିଛି ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା

Add Zee News as a Preferred Source

ମୋଟର ଯାନର ଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା ୧୯୦(୨) ଏବଂ ଧାରା  ୧୮୨ (କ) ୪ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଏପରି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାତିଲ କରିବାକୁ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା ୫୩ ଓ ୫୬ (୪)ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। 
 
ଏହିଭଳି ବେଆଇନ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନିକଠଟ ଅତୀତରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବା ନଜୀର ରହିଛି।   ମେ ୨୦୨୫ରେ କଟକରେ ଏକ ଡିଜେ ଭ୍ୟାନରେ ସଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ।  ସେହିଭଳି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ରେ ବରଗଡ଼ଠାରେ ଏକ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।  ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମରେ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ସହ ବାଇକ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha assembly
Odisha Assembly: ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭା: ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ
Odisha news
Odisha News: ତିନି ଦିନ ହେବ ଘରେ ପଡି଼ ରହିଛି ମୃତଦେହ,ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରି...
Odisha news
Odisha News: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଉପକୃତ ହେଲେ ୨୬ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା
Odisha news
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଖୋଜ କନଷ୍ଟେବଳ ଘଟଗାଁରେ ମୃତ!
Ceasefire
Ceasefire:ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା:ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକ
;