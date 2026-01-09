Advertisement
ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବଢିପାରେ ଆଉ ୫୦୨ ପିଜି ସିଟ୍

ଆଗାମୀ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ PG ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୧୨ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି DMET । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:27 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଉ ୫୦୨ ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ PG ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୧୨ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି DMET । ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ଲାଗି ଚିଠିରେ DMETଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୭୬ ସିଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ । କୋରାପୁଟରେ ୭୫ ଓ ଯାଜପୁରରେ ୭୦ ଡାକ୍ତରୀ ପିଜି ସିଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

"No PUC, No Fuel" ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ

Soubhagya Ranjan Mishra

