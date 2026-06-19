/Doctor Assault: ମାଲକାନାଗିରିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...

Doctor Assault: ମାଲକାନଗିରିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଳହୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ, ସେଠାରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେଦୂର ବାସ୍ତବ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କଡ଼ା ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ମାଲକାନଗିରି ଘଟଣା ପରେ ଡାକ୍ତର ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।