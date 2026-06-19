Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Doctor Assault: ମାଲକାନାଗିରିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...

Doctor Assault: ମାଲକାନାଗିରିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...

ମାଲକାନଗିରିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଳହୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 19, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:03 AM IST
Doctor Assault: ମାଲକାନାଗିରିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମାଲକାନାଗିରିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...
Malkangiri Doctor Assault14 min ago
2
Waterways Leisure Tourism IPO47 min ago
3
Petrol Diesel price1 hr ago
4
OSSSC1 hr ago
5
Mahima Alekh Baba2 hrs ago