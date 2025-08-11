ରୋଗୀ ସେବା କରି ଡାକ୍ତର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, CDMOଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି

ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୧୪୪ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଥିବା ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୫୫ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତର । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୮୭ ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
Trending Photos
କେନ୍ଦୁଝର: ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ନିଜେ ଏବେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଭାଗର ଦିନରାତି କାମ କରିବା କାରଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ CDMOଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଚରଣବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ୧୪୪ ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତର ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ୫୫ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ୮୭ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି CDMO । ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର କମ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ନାହାଁନ୍ତି ଡ଼ାକ୍ତର । ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଭାଗରେ ମାତ୍ର ୨ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଦିନରାତି କାମ କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଡ଼ାକ୍ତର କମର୍ ମହମ୍ମଦ ଦିନରାତି କାମ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ । ଶୋଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ନିଦ ବଟିକା ସେବନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଗତ ୧ ମାସ ଧରି ଡ଼ାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଚାପରେ ସମପରିମାଣରେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ରୋଗୀସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି CDMOଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟଚାପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୧୪୪ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଥିବା ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୫୫ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତର । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୮୭ ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୭୨ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ରହିଥିବା ସମୟରେ ସେମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୩୦୪ ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ୩୬୮ ଜଣ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା CDMO ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ CDMO ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Also Read- Top 10 News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବରଗଡ଼ ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Also Read- Weather News: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ଅପଡେଟ୍, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !