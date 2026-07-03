Odisha News:କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାରି ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ, ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ

Odisha News: ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚଳିତ ଧର୍ମଘଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସଂଘ (OMSA)ର ସଦସ୍ୟ, OMHS କ୍ୟାଡରର ଡାକ୍ତର ଏବଂ କିଛି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତର ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। OMSA ଦ୍ୱାରା ଡାକରାଯାଇଥିବା ଏହି ଧର୍ମଘଟ, ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୬ ,୨୦୨୬ ରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା (ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ) ଆଇନ (OESMA), ୧୯୮୮ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ଆଇନ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପାରାମେଡିକ୍ସଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରେ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ବର୍ଜନକୁ "ଘୋର ଅପବ୍ୟବହାର" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଧର୍ମଘଟ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ OESMA ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନିୟମ, ୧୯୫୯ ର ନିୟମ ୩ ଏବଂ ୪ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ (OMHS) କ୍ୟାଡର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପରେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ସରକାର ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଘଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି।