Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News:କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାରି ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ, ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ

Odisha News: ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚଳିତ ଧର୍ମଘଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 03, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:05 PM IST
Odisha News:କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାରି ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ, ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ରହିଛି...
Gold rate today58 min ago
2
road accident1 hr ago
3
Digital Arrest Scam2 hrs ago
4
Amarnath Yatra 20263 hrs ago
5
petrol diesel price today3 hrs ago