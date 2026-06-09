Odisha News: ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନର(ଓପିଏସସି)ରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନି। ଏନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆସୋସିଏସସନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଓମସା କହିଛି, ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁ ନଥିବା ବେଳେ , ଚାକିରି କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡା ଡାକ୍ତର ପଦୋନ୍ନତି ନେଇ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଡାକ୍ତର ସମୁହ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଆଜି ଅର୍ଥ କମିଶନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ନେଇ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଛି। ଆଉ ୨୦ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଓଏସଏସ୍ ଙ୍କୁ ଭଳି ୬ ବର୍ଷରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବ ନେଇ ଦାବି କରାଯିବ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।