Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନର(ଓପିଏସସି)ରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନି। ଏନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 09, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:24 AM IST
Odisha News: ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର
Odisha news1 min ago
2
Ujjwala LPG CylindersJun 08
3
top 10 news todayJun 08
4
Visakhapatnam Steel Plant FireJun 08
5
Odisha Crime NewsJun 08