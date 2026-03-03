Odisha News: ପୁରୀରେ ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠେଲାପେଲା,ଦୋଳବେଦୀ ଫାଟକ ନିକଟରେ...

Advertisement
Odisha News: ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠେଲାପେଲା। ଦୋଳବେଦୀ ଭିତରକୁ ଦିଅଁ ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 03, 2026, 02:39 PM IST

Odisha News: ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠେଲାପେଲା। ଦୋଳବେଦୀ ଭିତରକୁ ଦିଅଁ ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଦୋଳବେଦୀ ଫାଟକ ନିକଟରେ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଧଶେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଠେଲାପେଲା ହେବା ସହ ଅନେକ ଭକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଠେଲାପେଲାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଟଳିଯାଇଛି। ନିୟୋଜିତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗହଳି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।

ALSO READ: PV Sindhu:ଦୁବାଇରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ,ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ

 

Narmada Behera

