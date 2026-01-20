Advertisement
Dolphin census: ଚିଲିକାରେ ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ

ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପି ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚିଲିକା ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ସକାଳ ୬ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର  ଚିଲିକା ରେ ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା କରାଯିବ।ଏହି ଗଣନା ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ଼ଲଫିନ ଜାରି ରହିବ। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧିନରେ ଥିବା ୨ ଟି ରେଞ୍ଜ ରେ ଗଣନା ପାଇଁ ୧୮ଗୋଟି ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଅଛି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:56 PM IST

Dolphin census begins in Chilika
ସାତପଡ଼ାରେ ୮ଟି ଓ ବାଲୁଗାଁରେ ୧୦ଟି ଟିମ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଟିମରେ ୫ ରୁ ୬ ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇରାୱାଡି ଓ ହମ୍ମବ୍ୟାକ ପ୍ରଜାତିର ଡ଼ଲଫିନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି।

ସେହିପରି ପୁରୀ ର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କୋଣାର୍କ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ରେ ମଧ୍ୟ ଡଲଫିନ ଗଣନା କରାଯାଉଅଛି। ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫର, ଫୋଟ ଗ୍ରାଫିକ ଏବଂ ବାଇନା କୁଲାର ସହ GPS ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଗଣନା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି।

