Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Vigilance: ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍: ୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ପରେ ମିଳିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି!

Odisha Vigilance: ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍: ୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ପରେ ମିଳିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି!

ତଲାସୀ ସମୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରଘୁନାଥପୁରରେ ପ୍ରାୟ ୨୭୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 12, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:24 PM IST
Odisha Vigilance: ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍: ୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ପରେ ମିଳିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି!
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
2
3
4
5