Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଡକ୍ଟର କିରଣ ବେଦୀଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରେରଣା

Odisha News: ଡକ୍ଟର କିରଣ ବେଦୀଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରେରଣା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡାସ୍ଥିତ ଏହାର ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଡକ୍ଟର କିରଣ ବେଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାମ୍ପିଅନ, ଡକ୍ଟର ବେଦୀ କମ୍ପାନୀର ମହିଳା ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଉନ ହ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:26 AM IST

Odisha News: ଡକ୍ଟର କିରଣ ବେଦୀଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରେରଣା

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡାସ୍ଥିତ ଏହାର ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଡକ୍ଟର କିରଣ ବେଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାମ୍ପିଅନ, ଡକ୍ଟର ବେଦୀ କମ୍ପାନୀର ମହିଳା ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଉନ ହଲ୍ ବୈଠକରେ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଗଧାଡ଼ିର ସାର୍ବଜନୀନ ନେତୃତ୍ୱରୁ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, କିପରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ସମାନତା ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଡକ୍ଟର କିରଣ ବେଦୀଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ସଫଳତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ଜାତିସଂଘର ବେସାମରିକ ପୋଲିସ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ପୂର୍ବତନ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାମନ୍ ମ୍ୟାଗସେସେ ପୁରସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା, ଯାହା ଭାରତରେ ଉନ୍ନତ ପୋଲିସିଂ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଜେଲ ସଂସ୍କାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏକାଠି, ଏହି ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି।

ସେ ବେଦାନ୍ତର ଝାରସୁଗୁଡା ପରିସରରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ବୈଠକରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜଣେ କରୁଥିବା ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିକଟତମ ପରିବେଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ 1000 ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଡକ୍ଟର କିରଣ ବେଦୀ କହିଥିଲେ, "ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ଦେଶର ଏକ ହୀରା, ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏପରି ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରୁହନ୍ତୁ, ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣି ଏବଂ ବୁଝି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର୍ମଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ମହିଳା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ଥିର ମାନସିକତା, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଆଣିଥାନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ, ମାଲିକାନା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆସିବ।"

ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିଙ୍କ୍ ଲିମିଟେଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବ୍ବର ତାଙ୍କ ମତାମତ ଯୋଡି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ବେଦାନ୍ତରେ ଆମ ଦଳର ୨୩% ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ପୋଟଲାଇନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଗର୍ବିତ। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ; ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହାର ଏକ ଅଂଶ କରୁ। ଆମର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବେଦାନ୍ତରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।"

ଡକ୍ଟର ବେଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି, ବେଦାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡାର ସିଇଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସି ଚନ୍ଦ୍ରୁ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ପଟ୍ଲାଇନ୍ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ ରାତି ପାଳିରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବେଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ, ଯାହାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ।"

ଡକ୍ଟର ବେଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମବାୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତର ଏକ ସାମୁଦାୟିକ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ବେଦାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡାର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ପଟଲାଇନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ପାୱାର ଅପରେସନ୍ସ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମହିଳା ବୃତ୍ତିଗତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

