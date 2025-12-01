କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ AIIMSକୁ ୩.୪୦ କୋଟି ଦାନ କଲେ ଡା.ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ

“ଏହି ଅର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଗାଇନିକଲଜିକାଲ ଅନ୍କୋଲଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗଢ଼ିଉଠୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଡାକ୍ତରମାନେ ତିଆରି ହେଉନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ କନ୍ୟା ଓ ମାତୃମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳନ୍ତୁ।”
Trending Photos
ବ୍ରହ୍ମପୁର:(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ) ଯେତେବେଳେ ଦାନଶୀଳତା ଅନେକ ସମୟରେ କଥାରେ ସୀମିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡା. କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ନିଜ ଶତବର୍ଷୀୟ ଜୀବନକୁ ଅସାଧାରଣ ଉଦାରତାର ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ନିଜ ୧୦୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଭବାନଗରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭଜନୀୟ ଡାକ୍ତର AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ୩.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଦାନ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆଶାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣିଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ...
“ଏହି ଅର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଗାଇନିକଲଜିକାଲ ଅନ୍କୋଲଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗଢ଼ିଉଠୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଡାକ୍ତରମାନେ ତିଆରି ହେଉନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ କନ୍ୟା ଓ ମାତୃମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳନ୍ତୁ।”
ତାଙ୍କ ଏହି କଥାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଭରିଆ ମାତୃସ୍ନେହ, ସମର୍ପଣ ଓ ମାନବିକତାର ସୁଗନ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ଡା. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଯାତ୍ରା ପାଞ୍ଚ ଦଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶୁଭ୍ରତାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ସେ ନାକେବଳ ଏକ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର, ବରଂ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ଗୌରବମୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି।
୧୯୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ୧୯୪୫ରେ ଏସସିବି ମେଡିକଲ୍ କଲେଜ, କଟକର ପ୍ରଥମ MBBS ବ୍ୟାଚରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ୧୯୫୦ରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୧୯୫୮ରେ ମାଦ୍ରାସ୍ ମେଡିକଲ୍ କଲେଜରୁ DGO ଏବଂ MD (O&G) ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକାର ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ବାଲ୍ଟିମୋରରେ MPH କରିବାକୁ ଏକ ବର୍ଷର ଫେଲୋସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ସେବା ଜୀବନ ୧୯୫୦ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୩୬ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ୧୯୮୬ରେ ସେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକଲ୍ କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରୋଫେସର (O&G) ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।
ସେ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ସେବାପାଇଁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ—
ଲେଡି ଏମିନେନ୍ସ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଓଡିଶା-2012
ଭାରତ ଜ୍ୟୋତି ପୁରସ୍କାର-2020
ବେଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅୱାର୍ଡ-2021
ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କ ସେବା-ସବୁ ମିଶି ଓଡିଶାର ଚିକିତ୍ସା ଇତିହାସକୁ ଅମର କରିଦେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ପାଇବାର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମନେପକାଇଆସୁଛନ୍ତି।
ଶତବର୍ଷ ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଡା. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ଉତ୍ସବକୁ ନୁହେଁ, ସେବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି; ସ୍ମୃତିକୁ ନୁହେଁ, ଏକ ସଦାବହାର ଉତ୍ତରାଧିକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଦାନ ଆମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି।
“ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବନ ହିଁ ସତ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ।