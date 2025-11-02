ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଡ. ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶରତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରଲୋକରେ ରୁଚି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡ. ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଡ. ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶରତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଖୁବ କମ ଟଙ୍କା (ମାତ୍ର ୫ ହଜାର) ବିନିଯୋଗ କରି ରୁଚି କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡ. ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ନିଜର ନିଆରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପଚିଚିତ ହୋଇପାରିଛି ରୁଚି । ଦୂରଦର୍ଶନ ସମେତ ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ରେଡିଓରେ ରୁଚିର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା । ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାୟୋଜକ ରହିଥିଲା ରୁଚି କମ୍ପାନୀ । ବ୍ୟବସାୟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରୁଚିକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ଡ. ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
