ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 'TARA'ର ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ

TARA: ଆଜି DRDO ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସ୍ୱଦେଶୀ TARA ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲାର୍ କିଟ୍ ଅଗଭୀର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଘାତକତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି କମ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' (ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ) ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ DRDO ଟିମ୍ କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
DRDO: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ DRDO ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ (TARA) ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହିତ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯାହା ଦେଶର ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ (TARA) ହେଉଛି ଏକ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ରେଞ୍ଜ-ବିସ୍ତାର କିଟ୍ ଯାହା ମାନକ ଅଣ-ଗାଇଡେଡ୍ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍-ଗାଇଡେଡ୍ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା । ଅତିରିକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଏହା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
TARA ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ କମ ମୂଲ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସହିତ ଭୂମି-ଆଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଲଭତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ।
ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ DRDOର ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ସ୍ଥିତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଇମାରତ (RCI) ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। DRDO ବ୍ୟତୀତ, ବିକାଶ-ସମ-ଉତ୍ପାଦନ ଅଂଶୀଦାର (DcPPs) ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ DRDO, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। DRDO ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭି. କାମତ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଫଳତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
