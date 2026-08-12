Traffic challans: ଗାଡି ଚାଳକ ସାବଧାନ ! ୨ ଦିନରେ କଟିଲା ୧୮,୮୭୮ ଇ-ଚାଲାଣ

Traffic challans: ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଉଛି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଲାଣ । ମାତ୍ର ୨ ଦିନରେ ୧୮,୮୭୮ ଇ-ଚାଲାଣ କଟିଛି । ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦାୟ ୭,୮୯୦ଟି ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି ହୋଇଛି । ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ୨,୨୩୭ ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତି ପାଇଁ ୧,୧୮୫ଟି ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି।
ସେହିପରି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ମୋଟ୍ ୧୦,୯୮୮ଟି ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ୨୮ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ୫,୪୦୨ଟି ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତି ପାଇଁ ୧,୫୫୩ଟି ଚାଲାଣ ଜାରିହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇ ଏହି ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକମାନଙ୍କର ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏଥିସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୋଟ ୭,୮୯୦ଟି ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଯୋଗୁଁ ୨,୨୩୭ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତି ଯୋଗୁଁ ୧,୧୮୫ଟି ଚାଲାଣ ଜାରି ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି… pic.twitter.com/f6nPbb5QIL
— State Transport Authority, Odisha (@STAOdisha) August 12, 2026
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ମୋଟ୍ ୧୦,୯୮୮ଟି ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ୨୮ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ୫,୪୦୨ଟି ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତି ପାଇଁ ୧,୫୫୩ଟି ଚାଲାଣ ଜାରିହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସର୍ବଦା… pic.twitter.com/YsfjbF6Ew2
— State Transport Authority, Odisha (@STAOdisha) August 12, 2026