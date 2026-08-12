Add Zee Business As A Preferred Source
App

Traffic challans: ଗାଡି ଚାଳକ ସାବଧାନ ! ୨ ଦିନରେ କଟିଲା ୧୮,୮୭୮ ଇ-ଚାଲାଣ

ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 12, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:21 PM IST
Traffic challans: ଗାଡି ଚାଳକ ସାବଧାନ ! ୨ ଦିନରେ କଟିଲା ୧୮,୮୭୮ ଇ-ଚାଲାଣ
Image Credit: ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇ ଏହି ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ, କହିଲେ “ଲେକ୍ଚର ନୁହେଁ, ଯୁବପିଢ଼ି ଚାହୁଁଛି
2
3
4
5