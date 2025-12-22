ଗାଡି ଚାଳକ ସାବଧାନ, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ

ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ତଥା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଗାଡି ଚେକିଂ କଡାକଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାଡି ଚାଳକମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । କାରଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ତଥା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଗାଡି ଚେକିଂ କଡାକଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, MVI ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବାକୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଓ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାବଦରେ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । PUC କରାଇବାକୁ ସେମାନେ ଆଉଟ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖିବେ । ଏବେବି ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିନାହାନ୍ତି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ମିଳିବନି। ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା କାରଣରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୈଳ ବିକ୍ରୟକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ହିଁ ତେଲ ମିଳିବ । ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଟୋଲଗେଟରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
