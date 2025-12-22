Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3049962
Zee OdishaOdisha State

ଗାଡି ଚାଳକ ସାବଧାନ, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ

ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ତଥା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଗାଡି ଚେକିଂ କଡାକଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:18 PM IST

Trending Photos

ଗାଡି ଚାଳକ ସାବଧାନ, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାଡି ଚାଳକମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । କାରଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ତଥା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଗାଡି ଚେକିଂ କଡାକଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, MVI ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବାକୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଓ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାବଦରେ ଆଉଟଲେଟ୍‌ରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । PUC କରାଇବାକୁ ସେମାନେ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ରେ ଲେଖିବେ । ଏବେବି ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିନାହାନ୍ତି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ମିଳିବନି। ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା କାରଣରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୈଳ ବିକ୍ରୟକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ହିଁ ତେଲ ମିଳିବ । ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ।  ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଟୋଲଗେଟରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Gold Rate: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା ! ପୁଣି ଏତିକି ବଢିଗଲା ସୁନା ରୂପା ଦର

Also Read- 'ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ ଆମ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି’- ବିରୋଧୀଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Amitabh Thakur
ଗାଡି ଚାଳକ ସାବଧାନ, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ
Odia News
କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଟିକରଗୁମୁରା ଗାଁରେ OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
Enterprise Odisha in Rourkela
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୋଡ୍ ଶୋ’ ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଉରାଉରକେଲା ଓ କୋଲକତାରେ ହେବ ଉଦ୍
New Benchmark Value in Odisha
Land Value may increase: ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଢ଼ିବ ଜମିବାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ! ବିକ୍ରି ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ
Odisha Politics
'ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ ଆମ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି’- ବିରୋଧୀଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ