Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3063741
Zee OdishaOdisha Stateପରିବହନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍‌ କଲେ ମିଳିବ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ଅନୁମତି

ପରିବହନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍‌ କଲେ ମିଳିବ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ଅନୁମତି

ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ । ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ପରିବହନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:05 PM IST

Trending Photos

ପରିବହନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍‌ କଲେ ମିଳିବ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ଅନୁମତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମ ବସ୍‌’ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସଜାଗ ହୋଇଛି । ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଏଣିକି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ । ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍‌ କଲେ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଅନୁମତି ମିଳିବନି ।

ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ । ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ପରିବହନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିବ । ଲେନ୍‌ ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ । ରୋଡ୍‌ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍‌ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି । ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଫିସ୍‌ରେ କିମ୍ବା କ୍ରୁଟ ଅଫିସ୍‌ରେ ଏମ୍‌ଡି ତଦାରଖ କରିବେ । ଯଦି ଆମ ବସ୍‌ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ ଇ-ଚାଲାଣ କଟିବ । ସବୁର ତଦାରଖ ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ପରିବହନ କମିଶନର, ଡିସିପି, ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି, କ୍ରୁଟ ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଉକ୍ତ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଲଗାତାର ଏକାଧିକ ଥର 'ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଏବେ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ । ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବ୍ରେଥ୍‌ ଆନାଲାଇଜର ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡୁଥିବା ଆମ ବସ୍ ଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ବସ୍‌ ଫିଟନେସ୍, ଚାଳକ ସ୍ଥିତି ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି । ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଡିପୋରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍‌ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଡିପୋ ବାହାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରେଥ ଆନାଲାଇଜର ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।

କଟକରେ ନରାଜ ସ୍ଥିତ ଡିପୋରେ RTO ପକ୍ଷରୁ ‘ଆମ ବସ୍‌’ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ନିଶା ସେବନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛି । ୩ଟି ଟିମ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପରବହନ କର୍ମଚାରୀ । ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ, ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍‌, ମଦ୍ୟପାନ ଆଦି ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ । ରାଉରକେଲାରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ୧୧୦ଟି ଆମ ବସ୍‌କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀର ରୁପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ବସ୍ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ।

ଆମ ବସ୍‌' ଧକ୍କାରେ ମୃତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମୃତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଲ ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

Also Read- ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା, ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ !

Also Read- ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍‌ବେଗ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ama Bus
ପରିବହନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍‌ କଲେ ମିଳିବ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ଅନୁମତି
Accident News
ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ କଟକ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି
Baruneswar mela
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା, ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ !
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ୪ ମୃତ, ଆମ ବସ୍‌’ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍
Jagannath Rath Yatra
ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍‌ବେଗ