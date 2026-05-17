ମସ୍କୋରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୃତ

ରୁଷିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 07:02 PM IST

Embassy Of India: ମସ୍କୋରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରୁଷିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀ । ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଅବୁ ଧାବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାହାରେ ଡ୍ରୋନ୍‌ ଆଟାକ୍‌ ହୋଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍‌ ମାଡ଼ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କଟକଣାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି । ସିଧା IRGC ସହ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଇରାନ ଷ୍ଟେଟ୍‌ ଟିଭି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବି କେଉଁ ଦେଶ ସାମିଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠୁ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ହର୍ମୁଜ । ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତୈଳ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ।

