ମସ୍କୋରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୃତ

ରୁଷିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Trending Photos
Embassy Of India: ମସ୍କୋରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରୁଷିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀ । ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଅବୁ ଧାବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାହାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କଟକଣାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି । ସିଧା IRGC ସହ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଇରାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିଭି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବି କେଉଁ ଦେଶ ସାମିଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠୁ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ହର୍ମୁଜ । ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତୈଳ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ।
Also Read- ରାଜଧାନୀରେ ପାରଦ ଟପିବ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ! IMD ଜାରି କଲା ସତର୍କତା
Also Read- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପ୍ରଭାବ! ୬୧% ଲୋକ ସୁନା କିଣିବେ ନାହିଁ ?