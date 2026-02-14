ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ମନା: ଜାଗର ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Advertisement
Feb 15, 2026, 12:07 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି (ଫେବୃଆରୀ ୧୫) ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ 'ନୋ-ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍' (No-Drone Zone) ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

'ରେଡ୍ ଜୋନ୍'ରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି (BCAS) ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳକୁ 'ରେଡ୍ ଜୋନ୍' ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା କିମ୍ବା ଏହାର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡ୍ରୋନ୍ ବା ମାନବବିହୀନ ଯାନ ଉଡ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ:

  •   ଜାଗର ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।
  •   ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ପୋଲିସ କମିଶନର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ବର ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ। ଐତିହାସିକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

