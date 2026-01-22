Droupadi Murmu: ୫ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

Advertisement
Droupadi Murmu Visit to Odisha: ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତଥା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରୁ ସେ ତାଙ୍କର ୫ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତଥା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରୁ ସେ ତାଙ୍କର ୫ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ୍ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିବ। ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:

  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୩ (ବାଲେଶ୍ୱର): ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରି ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୨ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରେମୁଣା ନୂଆପଢ଼ି ସ୍ଥିତ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସେ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୪ (ଯାଜପୁର): ଏହି ଦିନ ସେ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏହାସହ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ହେବେ।
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ ଓ ୬ (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ୫ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣିଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ। ଏଠାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି।

