Accident News: ଚିକିଟି ବାହୁଦା ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର

ସମୟ ପାଖାପାଖି ୩ଟା ବେଳେ ସମସ୍ତ ୪ ଜଣ ବାହୁଦା ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗଦଳା ଗାଁର ଉଷା ବେହେରା ଝିଅ ଅନୁସୟା, ସାତ ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନାତିକୁ ଧରି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ନିଜ ଗାଁ କଳିଙ୍ଗଦଳାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହୁଦା ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ।
Trending Photos
Accident News:(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ) ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେ ନୁଆ-ଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁଦା ନଦୀ କଳିଙ୍ଗଦଳା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ନଦୀରେ ବୁଡି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ କଳିଙ୍ଗଦଳା ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ବେହେରା (୫୩), ଝିଅ ଅନୁସୟା ବେହେରା (୩୫), ନାତୀ ଅଦିତ୍ୟ ବେହେରା (୪) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଗୁରତର ଆହତ ହେଲେ ସୋନାଲୀ ବେହେରା (୬)। ରତ୍ନେଶ୍ବରୀ ଦେବୀ ମାଁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ବାହୁଦା ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେ. ନୂଆଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ମାଁ ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫେରିବା ବେଳେ ବାହୁଦା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନିଜ ଗାଁ କଳିଙ୍ଗଦଳା ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ମା, ଝିଅ ଓ ନାତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଂଚାୟତର କଳିଙ୍ଗଦଳା ଗାଁରୁ ମା ଉଷା ବେହେରା (୫୦), ଝିଅ ଅନୁସୟା ବେହେରା( ୩୫), ସାତ ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନାତିକୁ ଧରି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ନିଜ ଗାଁ କଳିଙ୍ଗଦଳାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହୁଦା ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ। ସମୟ ପାଖାପାଖି ୩ଟା ବେଳେ ସମସ୍ତ ୪ ଜଣ ବାହୁଦା ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗଦଳା ଗାଁର ଉଷା ବେହେରା ଝିଅ ଅନୁସୟା, ସାତ ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନାତିକୁ ଧରି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ନିଜ ଗାଁ କଳିଙ୍ଗଦଳାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହୁଦା ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ।
ଖବର ପାଇ ନଦୀତଟରେ ରହିଥିବା କଳିଙ୍ଗଦଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହୁଦା ନଦୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବାଇକ୍ ଏବଂ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିଟି ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିଟି ମେଡିକାଲରେ ମା’, ଝିଅ, ନାତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଧାନଘର ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।