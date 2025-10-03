Odisha News: ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ...

Odisha News: ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ଦେବେ ମା' ଦୁର୍ଗା। ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଟ୍ବିନ୍ ସିଟିରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ବରର କୁଆଖାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ୍ କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋଡ଼ କହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭସାଣୀ ହେବ। ପାଖାପାଖି ୧୭୦ ରୁ ଅଧିକ ମେଢ ଦେବୀଗଡା ଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଦେବୀଗଡାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ୧୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି।ତେବେ, ଚଳିତ ଥର ଭସାଣୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଡ୍ରୋନ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍। ଏନେଇ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶଦ୍ଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ “CTC 60” ନାମରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।