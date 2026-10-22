Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପାରାଦୀପରେ ଧୁମଧାମରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମେଲାଣି

ପ୍ରଶାସନର ନିୟମଅନୁଯାୟୀ, ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଛି ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନାଗରିକ ପରିଷଦ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 22, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 07:26 PM IST
ପାରାଦୀପରେ ଧୁମଧାମରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମେଲାଣି
Image Credit: ମାଆଙ୍କ ଏହି ମେଲାଣି ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୩ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର
2
3
4
5