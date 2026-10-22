ପାରାଦୀପରେ ଧୁମଧାମରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମେଲାଣି

ପାରାଦୀପ: ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଦାୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପାରାଦୀପ ନିକଟସ୍ଥ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତାରିଣୀଗଡ଼ା। ପାରାଦୀପ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନାଗରିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାରିଣୀଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିନା ଡିଜେରେ ଘଣ୍ଟ ଓ ବାଦ୍ୟରେ ତାରିଣୀଗଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦି ପରିକ୍ରମା କରି ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ। ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କ ଏହି ମେଲାଣି ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରଶାସନର ନିୟମଅନୁଯାୟୀ, ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଛି ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନାଗରିକ ପରିଷଦ। ମାଆଙ୍କ ବିଦାୟ ବେଳେ ତାରିଣିଗଡା ବାସୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭକ୍ତି ଓ ଭାବବିହ୍ୱଳତା। ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଓ ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭାବ ବିହୋଳତା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ, ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଉଛି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲାଣି। #OdiaNews #Paradip https://t.co/k0dVsBOZMW
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) October 22, 2026