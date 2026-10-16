Orissa High Court:ଦଶହରା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ

Orissa High Court: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍ବଣ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଦଶହରା ଛୁଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଚଳିତ ମାସ ୧୯ ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ୨୭ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର, (ଅକ୍ଟୋବର ୧୬) ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ଏବଂ ରବିବାର ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ରେ ନିୟମିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହି ଛୁଟି ସମୟରେ ଜରୁରୀ ଆଇନଗତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ,ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି ଖଣ୍ଡପୀଠ ବସିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ କରିବେ। ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ପରେ,ଉଭୟ ବିଚାରପତି ପୃଥକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବେ।
ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟ:
ସପ୍ତାହର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ,ଛୁଟି ସମୟରେ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଫାଇଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧,୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ସୀମିତ ସମୟ - ସକାଳ ୧୧ ଟାରୁ ୩ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।