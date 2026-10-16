Add Zee Business As A Preferred Source
App

Orissa High Court:ଦଶହରା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ

Orissa High Court: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍ବଣ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଦଶହରା ଛୁଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଚଳିତ ମାସ ୧୯ ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 16, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 03:59 PM IST
Orissa High Court:ଦଶହରା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5