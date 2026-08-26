Add Zee Business As A Preferred Source
App

Earthqauke: ସିମଲା ଏବଂ ଚମ୍ବାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ,ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ

Earthqauke: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ସକାଳେ ଶିମଲା ଏବଂ ଚମ୍ବାରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଚମ୍ବାରେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ୪:୩୮ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯାହାର ତିବ୍ରତା ୨.୫ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଶିମଲାରେ ସକାଳ ୫:୪୬ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪.୦ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 26, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:34 AM IST
Earthqauke: ସିମଲା ଏବଂ ଚମ୍ବାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ,ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯିବା ଘଟଣା,ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେଲା ୨
2
3
4
5