Earthqauke: ସିମଲା ଏବଂ ଚମ୍ବାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ,ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ

Earthqauke: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ସକାଳେ ଶିମଲା ଏବଂ ଚମ୍ବାରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଚମ୍ବାରେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ୪:୩୮ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯାହାର ତିବ୍ରତା ୨.୫ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଶିମଲାରେ ସକାଳ ୫:୪୬ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪.୦ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ଶିମଲା ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା।ଯାହା ୩୧.୩୮୭° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୭୭.୭୮୭° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହେଲେ,ଏ-ଥିରେ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଚମ୍ବା ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଧର୍ମଶାଳାର ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରାୟ ୬୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ କରିନାହିଁ। ତଥାପି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ହିମାଚଳ ବ୍ୟତୀତ,ଦେଶର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳ ୫ଟା ୨୮ ମିନିଟ୍-ରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ କାମେଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୨.୫ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଦାଖର ଲେହରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। NCS ଅନୁଯାୟୀ,ସକାଳ ୩ଟା ୩୦ ରେ ୪.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ୩୬.୭୩୪° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୭୪.୨୭୭° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଯାହାର ଗଭୀରତା ଭୂମିଠାରୁ ୧୩୭ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା।
ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ହୁଏ?
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନିରନ୍ତର ଗତିରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡିକ ଧକ୍କା ଖାଇଥାଏ, ପରସ୍ପର ଉପରେ ଖସିଯାଏ କିମ୍ବା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଶକ୍ତି ଭୂକମ୍ପୀୟ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ରତା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।