East Coast Railway: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର! ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନରେ ବଢ଼ିଲା କୋଚ୍

East Coast Railway: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆସନ ଓ ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ସୁଗମ ହେବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୬୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୧୮୪୬୪ କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଥାର୍ଡ ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ।
ସେହିପରି ୧୨୮୧୯ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ଫେରନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ୧୨୮୨୦ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଥାର୍ଡ ଏସି କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ୨୨୮୭୯ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ତିରୁପତି ଏବଂ ୨୨୮୮୦ ତିରୁପତି–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଥାର୍ଡ ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ୧୮୩୦୧ ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ୧୮୩୦୨ ରାୟଗଡ଼ା–ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରେନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏସି ଚେୟାର କାର୍ କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ।
ସେହିପରି ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଉଭୟ ଦିଗର ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଥାର୍ଡ ଏସି କୋଚ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ପୁରୀ–ଗୁଣୁପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଗୁଣୁପୁର–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏସି ଚେୟାର କାର୍ କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର–ଶାଲିମାର ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ ଏହାର ଫେରନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର–ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀ–ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଥାର୍ଡ ଏସି କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ।
ଏଥିସହ ୧୨୮୯୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ଏବଂ ୧୨୮୯୪ ପୁରୁଣାକଟକ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଚ୍ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ଥ ଓ ଆସନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହାୟକ ହେବ।