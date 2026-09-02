Add Zee Business As A Preferred Source
App

East Coast Railway: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର! ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନରେ ବଢ଼ିଲା କୋଚ୍

ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୬୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୧୮୪୬୪ କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଥାର୍ଡ ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ।

Reported ByAjay Kumar NathEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:47 PM IST
East Coast Railway: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର! ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନରେ ବଢ଼ିଲା କୋଚ୍
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Ajay Kumar Nath

Ajay Kumar Nath

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଫୁଟବଲ୍ ମଇଦାନରେ ବାରିପଦା ବାଟାଲିୟନର ଦବଦବା, ହାତେଇଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି
2
3
4
5