East Coast Railway: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଗ କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (ECoR) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଓ କନଫର୍ମ ସିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ, ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ।
ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ିଲା ଏସି କୋଚ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୨୩)ରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୨-ଟାୟାର (AC 2-Tier) କୋଚ୍ ଲଗାଯିବ। ସେହିପରି ଟ୍ରେନ୍ (୨୨୮୨୪)ଫେରିବା ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି କୋଚ୍ ଲାଗିବ। ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଜଗଦଲପୁର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ ଲଗାଯିବ। ସେହିପରି ଜଗଦଲପୁରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ରହିବ।
ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଧିକ ଚେୟାର କାର୍ ସୁବିଧା
ପୁରୀ-ହାଉଡ଼ା-ପୁରୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ଚେୟାର କାର୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ଜାନୁଆରୀ ୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସିଟ୍ର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ।