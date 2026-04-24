Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:10 PM IST

ECoR Financial Record: ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ମଜଭୁତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ

ECoR Financial Record: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା, ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ଜୋନ୍ ୫୪.୮୧ ପ୍ରତିଶତ ର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନା ଅନୁପାତ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ସମସ୍ତ ରେଳ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ECoR ମଧ୍ୟ ଆୟରେ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ବଣ୍ଟନ ରାଜସ୍ୱ ୨୬,୦୫୮.୧୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଏହା ସହିତ, ଜୋନ୍ ମୂଳ ଆୟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି, ଯାହା ୩୨,୮୩୭.୬୭ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି । ଏହା ECoR ର ଦୃଢ଼ ମାଲ ପରିବହନ ଆଧାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିରନ୍ତର ଗତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହୋଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ ସସପେନ୍ସ ୨୨.୮୬ କୋଟି (୦.୦୮୭  ପ୍ରତିଶତ) କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୫.୦୪ କୋଟି (୦.୧୦୫ ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଦକ୍ଷତା, ବକେୟା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ।

ECoR ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ (CAPEX) ରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୨,୨୨୧.୮୧ କୋଟି (ନେଟ୍) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାର ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର ସଂଶୋଧିତ ଅନୁଦାନର ୧୦୦% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମୋଟ ଆଧାରରେ (ଲିଜ୍, ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନକୁ ବାଦ ଦେଇ), ଖର୍ଚ୍ଚ ୬,୪୮୮.୨୪ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ନୂତନ ଲାଇନ, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଟ୍ରାକ୍ ନବୀକରଣ, ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସିଗନାଲିଂ ଏବଂ ଟେଲିଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସୁବିଧା, କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ନେଟୱାର୍କରେ ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି।

ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି, ଅଡିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଷ୍ଟକ୍ ସିଟ୍, ଆକାଉଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଦାରଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ସହିତ। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦକ୍ଷତା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସତର୍କତା ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ଜୋନ୍ ମାଲ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିଶେଷକରି ମୂଳ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ, ସେବା ପ୍ରଦାନର ଉଚ୍ଚ ମାନ ବଜାୟ ରଖି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

