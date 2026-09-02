Train Timetable Change: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଦଳିଲା ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ସମୟ...

Train Timetable Change: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନର ସମୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରୁ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ଲାଗୁ ହେବ।
ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟ ବଦଳିଛି:
ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୫୦୨୭ ସମ୍ବଲପୁର-ଗୋରଖପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏଣିକି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସକାଳ ୯ଟା ୦୫ ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ୯ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନର ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ସେହିପରି ୧୫୦୨୮ ଗୋରଖପୁର–ସମ୍ବଲପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ୨ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ଇଣ୍ଟରସିଟିର ସମୟ ବଦଳ
୧୨୮୯୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁରୁଣାକଟକରେ ଏଣିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ୫ଟା ଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୧୨୮୯୪ ପୁରୁଣାକଟକ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁରୁଣାକଟକରୁ ଏଣିକି ସକାଳ ୧୧ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ଏହି ଟ୍ରେନର ବିରନରସିଂହପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରମୁଣ୍ଡା, ପୁରୁଣାପାଣି, ସୋନପୁର, ନରସିଂହଗଡ଼, ଝାରତରଭା ଓ ବିଛୁପାଲି ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁର ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
୧୮୩୧୪ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ–ବୌଦ୍ଧ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବୌଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୦ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ସେହିପରି ୧୮୪୨୧ ପୁରୀ–ସୋନପୁର ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସୋନପୁରରେ ସକାଳ ୬ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମୟ ୫ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ୧୮୪୨୨ ସୋନପୁର–ପୁରୀ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସୋନପୁରରୁ ଏଣିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ୭ଟା ଥିଲା। ନରସିଂହଗଡ଼, ଝାରତରଭା ଓ ବିଛୁପାଲି ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନର ସମୟ ବଦଳିଛି। ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ଟ୍ରେନ ସମୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏନକ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ (NTES)ରେ ଟ୍ରେନର ସଦ୍ୟତନ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ।