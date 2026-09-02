Add Zee Business As A Preferred Source
App

Train Timetable Change: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଦଳିଲା ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ସମୟ...

ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୫୦୨୭ ସମ୍ବଲପୁର-ଗୋରଖପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏଣିକି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସକାଳ ୯ଟା ୦୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଛାଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ୯ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନର ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:41 PM IST
Train Timetable Change: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଦଳିଲା ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ସମୟ...
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ାହେବ ‘ଆଦର୍ଶ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହର’
2
3
4
5