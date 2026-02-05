East Coast Railway: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିବ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍

East Coast Railway: ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଭଳି ଆରାମଦାୟକ ଓ ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଭଳି ଆରାମଦାୟକ ଓ ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ-କାମାକ୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର-ପୁରୀ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ।
କେଉଁ ଟ୍ରେନରେ କେବେ ଯୋଡ଼ା ହେବ କୋଚ୍?
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି:
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଧିକ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।