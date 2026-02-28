ହୋଲି ପାଇଁ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦେଇ ଚାଲିବ ୨୮୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ

East Coast Railway: ଆଗକୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ (ECoR) ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ (ECoR) ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୧୩୨ଟି ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଆଉ ୧୫୦ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୮୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାରୁ ବିଶେଷ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବ।
କେଉଁ ସବୁ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ?
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ୟେଶବନ୍ତପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଧନବାଦ, ସମ୍ବଲପୁର-ଇରୋଡ୍ ଏବଂ ପୁରୀ-ପାଟନା ରୁଟ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ତିରୁପତି, ଶାଲିମାର, ଚେର୍ଲାପାଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ ଓ ପାଟନା ଭଳି ସହରରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯିବ।
ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଟ୍ରେନର ସମୟସୂଚୀ ଓ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି।