/ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ଏସଆଇଆର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା

Election Commission of India: ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସଆଇଆର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷଦ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ୬ ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇ ଗଠିତ। ୬ ଜଣ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରାରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୬୦୯ ଗୋଟି ବୁଥ ରହିଛି ଓ ସେଥିରେ ୧୬୦୯ ଜଣ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବିଏଲଓ ବା ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୧୬୧ ଜଣ ବିଏଲଓ ସୁପରଭାଇଜର ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଟର ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୩୮୭୯୩୦ ଥିବା ବେଳେ ବିଏଲଓ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶତକଡ଼ା ୯୯.୪୩ ଭାଗ ଫର୍ମ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।ଏହି ଫର୍ମ ର ଗୋଟିଏ କପି ଭୋଟର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଟର ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୂରଣ ଓ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇ ଥିବା ଅନ୍ୟ କପି ଟି ବିଏଲଓ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।ବିଏଲଓ ମାନେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ପୂରଣ ରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି।ସେହିପରି ଭୋଟର ଫର୍ମ ଗୁଡିକ ର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶତକଡ଼ା ୪୦.୬୭ ଭାଗ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ସରିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ଏସଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ ଗୋପାଳନ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପରିଡା ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷାରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏସ ବି ଯୋଶୀ, ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଭିନବ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ନେହା ଅରୁଗୁଳା, ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର,ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା,ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନିଳମାଧବ ଭୋଇ,ଡେପୁଟି ସିଇଓ ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଯୁଗ୍ମ ସିଇଓ ଗୋପିନାଥ କୁଅଁର, ଶାଶ୍ବତ ପ୍ରଧାନ ,ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ କିଶୋର ଜେନା, ଅତିରିକ୍ତ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଳମାଧବ ମାଝୀ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ରୁନୀତା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପରେ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କମିଶନର ସଦସ୍ୟମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପିପିଲି ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ବୁଥ ବୁଲି ବିଏଲଓ ଓ ବିଏଲଓ ସୁପରଭାଇଜର ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।