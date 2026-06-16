Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ଏସଆଇଆର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା

ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ଏସଆଇଆର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା

Election Commission of India: ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 16, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:33 PM IST
ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ଏସଆଇଆର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ଏସଆଇଆର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା
Election Commission of India3 min ago
2
NHRC Report39 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Somnath Yatra2 hrs ago
5
Odia News2 hrs ago