ECoR କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କଲା ଅପଗ୍ରେଡ୍, ମିଳିବ ଏସବୁ ଲାଭ

East Coast Railways: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଚେର-ପାରାଦୀପ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡରର କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନ (୮୩ କିଲୋମିଟର) ରେ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ସଫଳତାର ସହ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ସହିତ ରେଳ ପରିଚାଳନାର ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରମୁଖ ଉପକାରିତା :
-ଅଧିକ କ୍ଷମତା, ଦ୍ରୁତ ଗତିବିଧି, ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଚଳାଚଳ କରିବାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ।
- ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା: ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନବ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ତ୍ରୁଟିର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ।
- ଉନ୍ନତ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା: ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ତଦାରଖ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟାନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସେବା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
- ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ମାଲ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ।
ପ୍ରମୁଖ ବୈଷୟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
ନିରାପତ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ