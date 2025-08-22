ECoR କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କଲା ଅପଗ୍ରେଡ୍, ମିଳିବ ଏସବୁ ଲାଭ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2892755
Zee OdishaOdisha State

ECoR କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କଲା ଅପଗ୍ରେଡ୍, ମିଳିବ ଏସବୁ ଲାଭ

East Coast Railways: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଚେର-ପାରାଦୀପ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡରର କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନ (୮୩ କିଲୋମିଟର) ରେ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ସଫଳତାର ସହ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:37 PM IST

Trending Photos

East Coast Railways
East Coast Railways

East Coast Railways: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଚେର-ପାରାଦୀପ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡରର କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନ (୮୩ କିଲୋମିଟର) ରେ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ସଫଳତାର ସହ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ସହିତ ରେଳ ପରିଚାଳନାର ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ।

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରମୁଖ ଉପକାରିତା :

 -ଅଧିକ କ୍ଷମତା, ଦ୍ରୁତ ଗତିବିଧି, ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଚଳାଚଳ କରିବାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ।

- ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା: ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନବ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ତ୍ରୁଟିର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ।

- ଉନ୍ନତ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା: ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ତଦାରଖ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟାନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସେବା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।

- ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ମାଲ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ।

ପ୍ରମୁଖ ବୈଷୟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:

  • ସଠିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍ ମଲ୍ଟି-ସେକ୍ସନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକ୍ସଲ୍ କାଉଣ୍ଟର
  • ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ
  • ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ LED ସିଗନାଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ
  • ବ୍ୟାପକ ଘଟଣା ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଡାଟାଲଗର
  • ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ତଦାରଖ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ

ନିରାପତ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ

  • ସୁରକ୍ଷିତ ସଡ଼କ-ରେଳ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ 19ଟି ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ଏବେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି
  • ସମସ୍ତ ଅଣ-ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡିକୁ ଅପସାରଣ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ଦୂର କରିବା
  • ସେକ୍ସନକୁ ଅନେକ ଉପ ଏବଂ ତଳ ଉପବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସୁଗମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲାଇନ କ୍ଷମତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ
  • ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ ଦ୍ୱାରା, କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଚାହିଦାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।
  • ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ସୁରକ୍ଷା, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି।
About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

East Coast Railways
ECoR କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କଲା ଅପଗ୍ରେଡ୍, ମିଳିବ ଏସବୁ ଲାଭ
Odisha news
ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, DGP ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Top 10 news
ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ୧୦ ଖବର
Education news
SAMS ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ e-Admission ପାଇଁ ସମୟସୀମା
Online Gaming Bill
Online Gaming Bill: ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ପରେ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି...ଏବେ କ'ଣ କରିବେ
;