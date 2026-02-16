Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3111909
Zee OdishaOdisha Stateହୋଲି ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଚାଲିବ ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ହୋଲି ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଚାଲିବ 'ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ' ଟ୍ରେନ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

East Coast Railway: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ଏହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (ECoR) ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ 'ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ' ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:05 PM IST

Trending Photos

East Coast Railway
East Coast Railway

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ଏହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (ECoR) ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ 'ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ' ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଭାବେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଯଥା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ତିରୁପତି, ଧାନବାଦ, ପାଟନା ଏବଂ କୋଲକାତା ସହ ଯୋଡ଼ିବ।

କେଉଁ ରୁଟ୍‌ରେ କେବେ ଚାଲିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ?
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ:

Add Zee News as a Preferred Source
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର – ୟଶବନ୍ତପୁର (02811/02812): ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ଯାଏଁ ସାପ୍ତାହିକ।
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର – ଧନବାଦ (02832/02831): ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧ ଯାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ।

ସମ୍ବଲପୁରରୁ:

  • ସମ୍ବଲପୁର – ଇରୋଡ (08311/08312): ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ଯାଏଁ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର।

ପୁରୀରୁ:

  • ପୁରୀ – ପାଟନା (08439/08440): ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ଯାଏଁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ।
  • ମାଳତୀପାଟପୁର (ପୁରୀ) – ସିଆଲଦା (03101/03102): ଫେବୃଆରୀ ୨୭ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ଯାଏଁ।
  • ପୁରୀ – ପାଟନା (03230/03229): ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ଯାଏଁ ସାପ୍ତାହିକ।

ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ:

  • ବିଶାଖାପାଟଣା – ଶାଲିମାର (08508/08507): ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ରୁ ୧୮ ଯାଏଁ।
  • ବିଶାଖାପାଟଣା – ତିରୁପତି (08547/08548): ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ରୁ ୨୬ ଯାଏଁ।
  • ବିଶାଖାପାଟଣା – ଚର୍ଲାପଲ୍ଲୀ (08579/08580): ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରୁ ୨୮ ଯାଏଁ।
  • ବିଶାଖାପାଟଣା – SMVB ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (08581/08582): ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ୩୦ ଯାଏଁ।

ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ଚାଲିପାରେ
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼େ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନର ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ପୁରାତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନମ୍ବର (139) ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ECoR
ହୋଲି ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଚାଲିବ 'ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ' ଟ୍ରେନ
JEE Main 2026
JEE Main 2026 Result: ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ ଭବେଶ ସମେତ ଶତପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଏହି ୧୨ ଜଣ
Odia News
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଓ ସୌର-ଚାଳିତ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ, ଉପକୃତ ହେବେ ୩ ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ
colon cancer symptoms
Colon Cancer Symptoms: ଅନ୍ତଃନଳୀରେ କ୍ୟାନସର ପୂର୍ବରୁ ପେଟରେ ଦେଖାଦିଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣିରଖନ
crime news
ଅପରେସନ ‘ସାଇବର କବଚ’ରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ