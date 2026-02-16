ହୋଲି ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଚାଲିବ 'ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ' ଟ୍ରେନ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

East Coast Railway: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ଏହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (ECoR) ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ 'ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ' ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ଏହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (ECoR) ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ 'ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ' ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଭାବେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଯଥା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ତିରୁପତି, ଧାନବାଦ, ପାଟନା ଏବଂ କୋଲକାତା ସହ ଯୋଡ଼ିବ।
କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ କେବେ ଚାଲିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ?
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ:
ସମ୍ବଲପୁରରୁ:
ପୁରୀରୁ:
ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ:
ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ଚାଲିପାରେ
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼େ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନର ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ପୁରାତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନମ୍ବର (139) ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ।