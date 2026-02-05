Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3099477
Zee OdishaOdisha Stateରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା, ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା

ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା, ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BOI) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ‘ରେଳ ସଦନ’ଠାରେ ଆୟ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:24 PM IST

Trending Photos

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BOI) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ‘ରେଳ ସଦନ’ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି।

କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି କି ସୁବିଧା?
ଏହି ନୂତନ ବେତନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

  • ଅସୀମିତ ମାଗଣା ଏଟିଏମ୍ କାରବାର: ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟିଏମ୍‌ରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେଥର ଚାହିଁବେ ମାଗଣାରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।
  • ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ବୀମା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
  • ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଦାନ: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ଅଛି।
  • ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା: ମାଗଣା ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ (DD) ସୁବିଧା ସହ ରିହାତି ଦରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଭଡ଼ା ମିଳିବ।

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା: ରେଳପଥ
ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏହି ସହଭାଗିତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକାରୀମାନେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେମାନେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏକକ ବେତନ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

east coast railway
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା
cm mohan charan majhi
ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର: ପ୍ରାକ୍-ବଜେଟ୍ ବୈଠକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ CM ମାଝୀ
Odisha CM
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ
NABARD
NABARD: ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଋଣ ସମ୍ଭାବନା: ନାବାର୍ଡର ଆକଳନ
Godaan
ହିନ୍ଦୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'ଗୋଦାନ'ର ପ୍ରିମିୟର ଦେଖି 'ଟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ