ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା, ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BOI) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ‘ରେଳ ସଦନ’ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି କି ସୁବିଧା?
ଏହି ନୂତନ ବେତନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା: ରେଳପଥ
ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏହି ସହଭାଗିତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକାରୀମାନେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେମାନେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏକକ ବେତନ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।